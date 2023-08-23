Osmaniye'de çiftçinin yüzü gülüyor! Mısır hasadında yüksek verim alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Farsak köyünde mısır hasadına başlayan çiftçiler sıcak havalar ve kuraklık hutbesine rağmen verimden memnun.

OSMANİYE'DE ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR!

Dönüm başına bin 200- bin 300 kilogram arası verim aldığını söyleyen çiftçi Ali Çömez, "Mısır hasadımız başladı verimler gayet güzel dönüme bin 200- bin 300 kilogram arası bir verim var. Fiyatlar açıklandı beklediğimizden düşük bir fiyat geldi ama ne yapalım buna da şükür, Allah’ın verdiğine vereceğine şükürler olsun. Verimlerimiz çok güzel dönüm başına bin 300 kilograma kadar çıkıyor. Yerine göre bakımına göre değişiyor. Mısır bizi verimde mutlu etti fiyatlara da yapacak bir şey yok buna şükür " dedi.