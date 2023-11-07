Otomotiv Sektörü Dış Ticaret Açığı Vermeye Devam Ediyor!

İhracatta en büyük paya sahip otomotiv sektörü dış ticarette açık verdi. Geçtiğimiz yıl 9 milyar doların üzerinde açık veren otomotiv sektöründe bu yılın ocak-ekim döneminde dış ticaret açığı 1,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Otomotiv Sektörü Dış Ticaret Açığı Vermeye Devam Ediyor!
Editör: Uğur Çam

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı verilere göre ekim ayında otomotiv endüstrisi en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Ekim ayında, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 69,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 5,6 artışla 15 milyar 844 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bütün bu ihracat verilerine rağmen Türkiye'nin en çok ihracat yapan sektörü 4. aydır art arda açık verdi. 

İhracat Odaklı Ekonomi Açık Veriyor

Ticaret Bakanlığı ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerinde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.4’lük artışla 22 milyar 873 milyon dolara yükseldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu verilere ilişkin “Allah’a şükürler olsun. Tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık” dedi. Ancak ihracatta en yüksek paya sahip otomotiv sektörü, açık vermeye devam etti. 2022 yılında 9 milyar doların üzerinde dış ticaret açığı veren otomotiv sektörü, 2023'ün Ocak-Ekim ayında da 1,1 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre otomotiv sektörü sadece ekimde 600 milyon dolar dış ticaret açığı verdi.

# otomotiv # ihracat # ithalat
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