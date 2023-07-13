Pasaport harçlarına zam: İşte güncel fiyatlar
Zam yağmuru hız kesmeden devam ediyor. Seçimden sonra AK Parti hükümetinin yanlış ekonomi politikaları, halkın sırtına zam ve vergi olarak dönüyor. Son olarak pasaport harçlarına gelen zam da Resmi Gazete'de yayımlandı.
Çeşitli hizmetler için 8 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere alınacak harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Harçlar Kanunu Genel Tebliği"yle yargı, noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro işlemleri, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize, gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname ve diploma, trafik gibi işlemlerden alınacak harç tutarları belli oldu.
PASAPORT VE VİZE HARÇLARI
|Pasaport Süresi
|2022 Harç Bedeli
|2023 Harç Bedeli
|6 Aylık
|309,40 TL
|689,75 TL
|1 Senelik
|450,80 TL
|1.008,31 TL
|2 Senelik
|738,40 TL
|1.646,12 TL
|3 Senelik
|1.048,70 TL
|2.338,54 TL
|4 Sene ve daha uzun süreli
|1.478,30 TL
|3.295,57 TL
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