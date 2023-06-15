Penti halka arz olacak

Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş. toplamda 144,344,694 lot dağıtacağını açıkladı. Dağıtılacak payların yüzde ''35''i halka açık olacak. Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş. halka arzı ''Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.

PENTİ HALKA ARZ DETAYLARI

Halka Arz Şekli

• Ortak Satışı : 11.516.575 Lot (Sami Kariyo)

• Ortak Satışı : 6.873.555 Lot (Davut Beresi)

• Ortak Satışı : 2.126.846 Lot (Vivet Zafira Karaso)

• Ortak Satışı : 103.693 Lot (Dürin Ababay)

• Ortak Satışı : 123.724.025 Lot (Retail Mena Holdings SARL)

Fonun Kullanım Yeri

• Penti halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.

• Penti halka arzında payların yüzde 35'i halka açık olacaktır.

• Penti halka arzında toplamda 144,344,694 lot dağıtılacak.

• Penti halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.

Satmama Taahhüdü

• 1 Yıl, İhraççı.

• 1 Yıl, Ortaklar.

PENTİ FAALİYETİ NEDİR?

Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri paylaşıyor:

- Markamızın öyküsü 1950 yılında Mois ve Yasef Kariyo kardeşler tarafından kurulan iki ayrı şirket ile başladı. Ülkemizde sanayileşmenin sınırlı olduğu bu dönemde, iki girişimci kardeşin güçlerini tek çatı altında birleştirmesi hepimiz için önemli bir dönüm noktası oldu.

1970 yılında Öğretmen Çorap adını alan markamız, bir yıl sonra İstanbul Bayrampaşa’da kurulan ilk üretim tesisimizle birlikte gelişmeye devam etti. Marka ismimizin Öğretmen Çorap olarak değiştirilmesi ise, o dönemde Türkiye’de ince kadın çorabını genellikle öğretmenlerin tercih etmesine dayanıyordu.



