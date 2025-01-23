Piyasalarda gün sonu: Altın, borsa, petrol ve dövizde son durum...

Gün içinde en düşük 10.069,59, en yüksek 10.151,55 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 10.112,76 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,61 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,36, sanayi endeksi yüzde 0,75 ve teknoloji endeksi yüzde 2,22 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3,64 puan ve yüzde 0,03 kayıpla 11.200,53 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 58'i prim yaptı, 40'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 744 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 744 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 3 milyon 152 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,45, bileşik getirisi de yüzde 38,60 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,5666 lira, satışta 35,7091 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,5566 lira, satışta 35,6991 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0390, sterlin/dolar paritesi 1,2320 ve dolar/yen paritesi 156,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 artışla 78,9 dolardan işlem görüyor.