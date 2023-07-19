Piyasalarda gün sonu: Borsada günün özeti, döviz kurları ve brent petrol...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 206,28 puan artarak 6.571,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,27 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak 6.370,27 puandan başladı. Gün içinde en düşük 6.299,57, en yüksek 6.572,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,24 artışla 6.571,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 3,48, mali endeks yüzde 3,50, teknoloji endeksi yüzde 2,33 ve sanayi endeksi yüzde 2,35 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 221,91 puan ve yüzde 3,18 yükselişle 7.208,44 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 96'sı prim yaptı, 4'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, Turkcell ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.976 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.976 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 2,2 artışla 1 milyon 730 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,8775 lira, satışta 26,9852 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,8045 lira, satışta 26,9119 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1120, sterlin/dolar paritesi 1,2890, dolar/yen paritesi de 139,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,8 artışla 80,3 dolardan işlem görüyor.