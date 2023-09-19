Piyasalarda gün sonu! Borsada günün özeti, döviz kurları ve brent petrol...

Gün içinde en düşük 7.644,68, en yüksek 7.804,05 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 değer kazanarak tamamladı. Altının kilogram fiyatı, yüzde 2,2 azalışla 1 milyon 668 bin liraya geriledi

Piyasalarda gün sonu! Borsada günün özeti, döviz kurları ve brent petrol...
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 103,65 puan artarak 7.784,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 16,41 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 7.696,77 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.644,68, en yüksek 7.804,05 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 artışla 7.784,01 puandan tamamladı.

Piyasalarda gün sonu! Borsada günün özeti, döviz kurları ve brent petrol... - Resim : 1

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,81, sanayi endeksi yüzde 1,92, teknoloji endeksi yüzde 3,51 ve hizmetler endeksi yüzde 1,52 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 111,35 puan ve yüzde 1,37 yükselişle 8.215,94 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 22'si geriledi. Türk Hava Yolları, Sabancı Holding, Tüpraş, Astor Enerji ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.933 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.933 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 2,2 azalışla 1 milyon 668 bin liradan tamamladı.

Piyasalarda gün sonu! Borsada günün özeti, döviz kurları ve brent petrol... - Resim : 2

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,9749 lira, satışta 27,0830 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,9625 lira, satışta 27,0705 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0680, sterlin/dolar paritesi 1,2380, dolar/yen paritesi de 147,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 artışla 94,4 dolardan işlem görüyor.

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