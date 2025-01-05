Polonez işçisinin direnişinde gözler yarın Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığında yapılacak toplantıya çevrildi. Geçen hafta işçi ve işveren tarafı masaya oturdu, işçiler taleplerini sundu. İşveren tarafının talepleri üzerine verilen 1 haftalık süre tamamlandı. İşçiler, toplantıdan olumlu bir kararın çıkmasını bekliyor.

Sendikaya üye oldukları için işten atılan ve bunun sonucunda 5 aydan daha uzun süredir direnen Polonez işçileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinesinde işveren tarafıyla tekrar masaya oturacak.

"Toplantıdan tabi bizim beklentimiz işlerimize geri dönmek. Çalıştığımız fabrikalarda üretimimize devam etmek istiyoruz. Her ne kadar zor şartlarda çalışsak bile emeğimizi yıllarımızı verdik biz bu fabrikalara. Sendikal haklarımızın bize verilerek tekrar iş başı yapmak istiyoruz. Başka bir beklentimiz yok."

172 gündür yağmur çamur demeden mücadele eden işçiler, son 1 aydır Çatalca Adliyesi önünde oturma eylemi yapıyor. İşçiler geçen hafta taplerini ilettiği ve bunun üzerine 1 haftalık süre isteyen işveren tarafıyla yarın bir kez daha görüşme yapacak.

"Kadın işçi(( Beş buçuk aydır biz burada bu direnişteyiz. Vallahi yaz, kış demeden. Artık kar yağıyor. Bizi artık duyun. Sayın Cumhurbaşkanım burada size sesleniyorum. Biz yürüyüş yaptık. Sizin kapınıza gelecektik. Bizi durdurdunuz. Madem bizi durdurdunuz. Oraya gelemedik. Bu işi halledin."

Verdikleri mücadeleyle herkesin gönlünü kazanan ve işçi hareketi tarihine isimlerini yazdıran Polonez emekçileri, işlerine geri dönmek istiyor.