POS komisyonu esnafı zora sokuyor

Bankaların POS cihazı kullanan işletmelere uyguladığı faiz oranı esnafı zorluyor. Ekonomik olarak çıkmazda olan esnaf İBAN ile ödeme almaya yöneliyor. Büyük sermaye yerine esnafın cebine el atan hükümet ise İBAN kullanan esnafa ceza kesiyor.

Editör: Uğur Çam

Bankaların POS cihazı kullanan işletmelere uyguladığı faiz oranını yükseltmesi esnaf için büyük sorun.

"Müşteriler kredi kartı ile ödeme yapınca verisi bize maliyetli oluyor. Bankada kalıyor. Nakte çeviremiyoruz oranlar. Yüksek olduğu için bizi mecbur bırakıyorlar. POS cihazını çok kullanamıyoruz bize zarar veriyor."

POS faizinden kurtulmak isteyen esnafın bir kısmı IBAN ile ödeme almaya başlayınca bu kez de Maliye'nin kıskacı altına girdi.

"Yüzde 3,5'a yükselince biz esnaflar olarak, IBAN'a atmayı daha doğru buluyoruz. Maliyetler haliyle biraz fazla."

IBAN ile tahsilatı ise en çok perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmeler, mobilyacılar, eğlence merkezleri yapmak zorunda kalıyor.

"Komisyon fazla olduğu için POS makinasını kullanmak istemiyorum. Yüzde dört küsür komisyon olması lazım. IBAN'a yönlendiremiyorum müşterilerim turist olduğu için."

Esnaf, IBAN’a mecburen geçtiklerini ifade ediyor.

"Komisyonu fazla alması çok hoş bir durum değil. Bu durum beni IBAN'a yönlendiriyor. Benim gibi birçok kişiyi de..."

Bankaların POS cihazı kullananlardan aldığı yüzde 0.49 faizlerin yüzde 3.5 seviyesine çıkması, esnafın tepkilerine neden oldu.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Herkesi ilgilendiriyor...Kredi kartı kullananlar dikkat! Herkesi ilgilendiriyor...Ekonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# pos cihazı # esnaf
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