Putin Akkuyu açıklaması: "Karşılıklı yatırımlarımızı arttıracağız"

Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk taze nükleer yakıtın gelmesi töreninde videokonferans yöntemiyle katıldı. Putin, yaptığı konuşmada Türkiye ve Rusya arasında karşılıklı yatırımların süreceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Türkiye artık bir nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak. Nükleer enerji dünyanın en ucuz enerjilerinden biridir. Türkiye bu anlamda büyük bir avantaj sağlıyor.

- İlişkilerimizi daha da geliştirmeye karar verdik. Karşılıklı yatırımlarımızı artıracağız.

- Bu pilot bir projedir. Hem karşılıklı ekonomik çıkar içeriyor hem de iki ülke arasındaki çok yönlü partnerliğimizi geliştiriyor.

- Dünyanın en büyük nükleer santralini kurmaktayız.

- Rosatom bu santrali kurarken son teknolojilerden istifade ediyor.

- (Akkuyu NGS) Tamamlandıktan sonra Türkiye'deki enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.

- Üniversitelerimizde yaklaşık 300 Türk öğrenci nükleer sanayi ana bilim dalında eğitim gördü. Sadece bir santrali kurmuyoruz biz.

- (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben) Önünüze büyük hedefler koymayı biliyorsunuz ve hedeflerinize doğru emin adımlarla ilerliyorsunuz.

Ayrıntılar geliyor...