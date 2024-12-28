Sahte dolar krizine son! Bankalar birliğinden açıklama geldi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), döviz banknot sayma ve kontrol makinelerindeki güncellemelerin tamamlandığını ve bankaların artık döviz banknotlarını güvenli bir şekilde kabul etmeye başladığını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sahte dolar krizine son! Bankalar birliğinden açıklama geldi
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Geçtiğimiz aylarda, piyasaya sahte dolar banknotlarının sürüldüğü iddialarıyla döviz bürolarının ve bankaların bazı döviz banknotlarını kabul etmemesi, vatandaşlar arasında endişeye yol açmıştı. Ancak Ekonomim'in haberine göre, Türkiye Bankalar Birliği (TBB), döviz banknotlarının kabulü ile ilgili yapılan güncellemelerin tamamlandığını ve bankaların artık döviz banknotlarını kabul etmeye başladığını duyurdu.

TBB tarafından yapılan yazılı açıklamada, sahte banknot tespitini daha güvenilir hale getirmek amacıyla döviz banknot sayma ve kontrol makinelerinin güncellemelerinin büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi. Bankalar, bu makineler sayesinde döviz banknotlarını daha güvenli bir şekilde kabul edebilmekte.

Bankalar Birliği açıklamasında hem banka müşterilerinin hem de bankaların güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan güncellemelerin önemine dikkat çekti. Bankalar, bu güncellemeler sayesinde sahte döviz banknotlarını tespit edebilecek ve güvenli bir şekilde döviz işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Açıklamada ayrıca, döviz banknotlarının kabulüne yönelik herhangi bir tereddüt kalmadığı ve bankaların döviz banknotlarını güvenli bir şekilde kabul etmeye başladığı vurgulandı.

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