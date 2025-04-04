Savunma Sanayii Başkanlığı, 36 sözleşmeli personel istihdam edecek. Resmi Gazete'de yayımlandı

Savunma Sanayii Başkanlığı, 36 sözleşmeli personel istihdam edecek. Resmi Gazete'de yayımlandı

Savunma Sanayii Başkanlığı, 36 sözleşmeli personel istihdam edecek. Resmi Gazete'de yayımlandı
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere 36sözleşmeli personel istihdam edecek.

Başkanlığın konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bilgisayardan kimyaya, makineden, elektrik ve elektroniğe, metalürjiden gemi ve gemi makinelerine, endüstriden uzay ve havacılığa kadar pek çok mühendislik bölümden mezun 36 kişi alınacak.

Başvurular 18 Nisan'a kadar yapılacak. Başvurularını Başkanlığın "basvuru.ssb.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek olan adaylar en fazla iki pozisyona başvurabilecekler.

Başvurduğu ilandaki şartları sağlayan ve giriş sınavına katılmaya hak kazananların ad ve soyadları ile sınav tarihi, yeri ve saatleri Başkanlığın "www.ssb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Giriş sınavı iki aşamalı sözlü sınav şeklinde gerçekleştirilecek. Giriş sınavının birinci ve ikinci aşamasında başarılı sayılabilmek için 100 üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda en az 70 alınması gerekecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı işe alım
Günün Manşetleri
Marmaris'te otel yangını
Meteoroloji'den 51 il için uyarı!
Göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti
"Gençler istedi, destek verdik ama boykot bitti"
ABD’den Türkiye’ye yüzde 10 gümrük vergisi!
Şanlıurfa’da kanalizasyon çalışmasında göçük
"Muhalefetin gayesi Türkiye’nin çöküşüne doğrudan hizmettir"
Alman çocuk kanalında LGBT propagandası
Yunanistan ve İsrail’den yeni enerji hamlesi!
CHP’de olağanüstü kurultay süreci hızlandı!
Çok Okunanlar
Altın fiyatları düşüşte: 4 Nisan 2025 altın fiyatları Altın fiyatları düşüşte: 4 Nisan 2025 altın fiyatları
Orman Bölge Müdürlüğü 8 bin 500 personel alımı yapacak Orman Bölge Müdürlüğü 8 bin 500 personel alımı yapacak
Araç sahipleri dikkat! İşte güncel akaryakıt fiyatları Araç sahipleri dikkat! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Marmaris'te otel yangını Marmaris'te otel yangını
106 kontenjan için 10 bin 130 kişi başvurdu 106 kontenjan için 10 bin 130 kişi başvurdu