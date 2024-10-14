Savunma Sanayisi adı altında ek vergi! Kredi kartları için katkı payının alınacağı tarih belli oldu

Hükümet vatandaşın sırtına yeni yük getirecek dolaylı vergilerin oranını artıyor. Ekonomist Serhat Latifoğlu, Meclis Plan Bütçesi Komisyonu'na gelecek torba yasa teklifini 'Şark kurnazlığı' olarak niteledi. Serhat Latifoğlu, yapılması gerekenin savunma bütçesini artırmak olduğunu kaydetti.

Dilek Doğan Dilek Doğan
Yayınlanma:

Vergide eşitlik sağlayacağını iddia eden AK Parti hükümetinin aradaki makası açacak yeni vergi paketi hazır. Tartışma yaratan torba yasa teklifi salı günü Meclis Plan Bütçesi Komisyonu'nun önüne gelecek.

Ekonomist Serhat Latifoğlu, "Bir şark kurnazlığıyla savunma sanayisi hassas bir konuyu kullanarak vatandaşların itiraz etmeyeceği konuyu kullanarak bu şekilde bir vergileme yapmak hiç doğru değil, adil değil. Samimilerse bu tasarıyı geri çeksinler. Yapılması gereken bütçenin artırılması. Yaparlar mı? Yapmazlar. Çünkü Şimşek buna itiraz eder." dedi.

Kredi kartlarından, gayrimenkul ve araç alımında savunma sanayii için para kesilecek. Kredi katları için bu katkı payının ne zaman alınacağı da belli oldu. 750 liralık pay, her yılın ocak ayının 5'inci günü itibarıyla kart sahibinin hesabına yansıtılacak.

Torba yasa teklifini 'Şark kurnazlığı' olarak niteleyen Ekonomist Serhat Latifoğlu, yapılması gerekenin savunma bütçesini artırmak olduğunu ifade etti.

Serhat Latifoğlu, "Bir şark kurnazlığıyla güya savunmaya destek olmak adına 70 milyar TL'lik gibi çok küçük bir pay ayrılarak buradan savunma sanayimize destek sağlanmak isteniyor. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Burada yapılması gereken daha makro stratejik plan yaparak savunma sanayi bütçesini en az yüzde 5'e kadar 3-4 katına çıkarmamız gerekiyor. Türkiye'nin savunma bütçesi gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 1,5'u kadar çok düşük." dedi.

Yasa dışı bahis tehlikesine dikkatYasa dışı bahis tehlikesine dikkatYaşam
vergi kredi kartı
Günün Manşetleri
"Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla soykırım yaşanıyor"
Doğu Perinçek'ten, Numan Kurtulmuş'un "ideolojisiz anayasa" sözlerine sert tepki
İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarda 18 kişi öldü
İnterpol arananlarına büyük darbe, 157 tutuklama
"TRT ABD'nin ve İsrail'in sesi olamaz"
İstanbul'da hastanede yangın
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail askerlerine ağır darbe
CHP'li belediyede işçi kıyımı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret müjdesi
Çok Okunanlar
Narin Güran cinayetinde şok gelişme: Yeni kamera kayıtları ortaya çıktı Narin Güran cinayetinde şok gelişme: Yeni kamera kayıtları ortaya çıktı
14 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları 14 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları
İsrail askerlerine ağır darbe İsrail askerlerine ağır darbe
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret müjdesi Bakan Işıkhan'dan asgari ücret müjdesi
Çikolatalarda cinsel performans ilaçlarındaki maddeler çıktı Çikolatalarda cinsel performans ilaçlarındaki maddeler çıktı