Savunma Sanayisi adı altında ek vergi! Kredi kartları için katkı payının alınacağı tarih belli oldu

Vergide eşitlik sağlayacağını iddia eden AK Parti hükümetinin aradaki makası açacak yeni vergi paketi hazır. Tartışma yaratan torba yasa teklifi salı günü Meclis Plan Bütçesi Komisyonu'nun önüne gelecek.

Ekonomist Serhat Latifoğlu, "Bir şark kurnazlığıyla savunma sanayisi hassas bir konuyu kullanarak vatandaşların itiraz etmeyeceği konuyu kullanarak bu şekilde bir vergileme yapmak hiç doğru değil, adil değil. Samimilerse bu tasarıyı geri çeksinler. Yapılması gereken bütçenin artırılması. Yaparlar mı? Yapmazlar. Çünkü Şimşek buna itiraz eder." dedi.

Kredi kartlarından, gayrimenkul ve araç alımında savunma sanayii için para kesilecek. Kredi katları için bu katkı payının ne zaman alınacağı da belli oldu. 750 liralık pay, her yılın ocak ayının 5'inci günü itibarıyla kart sahibinin hesabına yansıtılacak.

Torba yasa teklifini 'Şark kurnazlığı' olarak niteleyen Ekonomist Serhat Latifoğlu, yapılması gerekenin savunma bütçesini artırmak olduğunu ifade etti.

Serhat Latifoğlu, "Bir şark kurnazlığıyla güya savunmaya destek olmak adına 70 milyar TL'lik gibi çok küçük bir pay ayrılarak buradan savunma sanayimize destek sağlanmak isteniyor. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Burada yapılması gereken daha makro stratejik plan yaparak savunma sanayi bütçesini en az yüzde 5'e kadar 3-4 katına çıkarmamız gerekiyor. Türkiye'nin savunma bütçesi gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 1,5'u kadar çok düşük." dedi.