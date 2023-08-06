SGK emekliye faizsiz kredi veriyor! Faizsiz kredi nasıl alınır?

SGK emekliye faizsiz kredi ile gündemde! Bu yıl emeklilere müjde duyuran SGK, faizsiz bir şekilde konut kredisi dağıtacağını açıkladı. SGK emekliye faizsiz kredi kampanyasından yararlanabilecek hak sahipleri kimlerdir? Faizsiz kredi miktarı ne kadar? Süreç nasıl işliyor hep birlikte inceleyelim!

SGK emekliye faizsiz kredi fırsatından kimler yararlanabilecek?

SGK emekliye faizsiz kredi fırsatından yararlanacak kişiler:

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyet Emekli Sandığı Kanunu'nun 56. maddesi ile mülga 45 ve 64. maddeleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 47. maddesi ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenek verilmesini zorunlu kılan kanunlara istinaden, savaş veya maluliyet nedeniyle aylık bağlananlara, görev:

Anılan kanunlar kapsamına giren sebeplerle vefat edenlerin dul ve yetimlerine,

Harp veya vazife malullüğü aylığı alırken faizsiz kredi hakkından yararlanamadan vefat edenlerin dul ve yetimlerine,

Bu hallerde harp veya vazife malûlü sayılan ve sınıf veya pozisyon değiştirerek göreve devam eden kamu görevlileri için,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında ilgili mevzuata göre aylık almakta olan ve aylıkları çalışmaya başlamaları nedeniyle aylıkları kesilen engellilere,

684 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren 15 Temmuz darbe girişimi gazileri için,

Faizsiz Konut Kredisi fırsatından yararlanma hakkı mevcuttur.

SGK EMEKLİYE FAİZSİZ KREDİ FIRSATINA NASIL BAŞVURULUR?

Önceden faizsiz konut kredisinden yararlanmaya hak kazananlara “Yetki Belgesi” ve “TOKİ Kampanya Yetki Belgesi” düzenleniyordu. Ancak şu an aylık ödeme alan kişiler; ve 4/1-(c) kategorilerinde “Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahibi Olmak İçin Uygunluk Bilgisi Sorgulama” doğrudan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle krediden yararlanmak isteyen bireylerin doğrudan T.C. Ziraat Bankası, 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren SGK tarafından düzenlenen yetki belgesine gerek olmaksızın; konut satışlarında TOKİ kampanyasından yararlanmak isteyenlerin doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T. Halk Bankası. şubelerine başvurmaları gerekiyor.

EMEKLİYE FAİZSİZ KREDİ GERİ ÖDEMESİ NASIL OLUYOR?