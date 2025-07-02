Sigara fiyatlarında artış: Ortalama 10 TL zam

Sigara ve alkole uygulanan ÖTV tutarları yasa gereği her altı ayda bir artırılıyor. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) son 5 ayda %12,92 artarken haziran itibarıyla ilk 6 ayda %15’e ulaşması bekleniyor. Bu nedenle sigara ve alkole yapılacak zam 5 liradan en az 8, ortalama 10 lira seviyesine çıkabilir.

Ebru Müezzinoğlu Ebru Müezzinoğlu
Sigara fiyatlarında artış: Ortalama 10 TL zam
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2025'in ilk 5 ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 12.92 oldu. Ekonomistler Haziran ayı enflasyonuyla birlikte ilk 6 aylık ÜFE'nin yüzde 15 olacağını belirtiyor. Böylece sigarada ÖTV oranı yüzde 15 artacak, beraberinde sigaraya en az 8, ortalama 10 TL zam gelecek.

En çok satan üç büyük sigara üreticisinin ürettiği sigaralardan en ucuzu 70 TL'den 80 TL'te ye çıkacak. Fiyatı orta düzeyde olan sigaralar ise 80 liradan 90 liraya çıkacak. Bunun sebebi, sigara ve alkollü içeceklere uygulanan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) her altı ayda bir, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında otomatik olarak artırılmasıdır.

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