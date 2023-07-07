Sigaraya zam geldi! İşte yeni sigara fiyatları

Dün bir sigara grubuna yapılan 5 TL’lik zammın ardından bugün başka bir sigara grubuna benzer oranda zam yapıldığı bildirildi.

En düşük sigara fiyatı ortalama 36 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Gelen zamla birlikte sigara fiyatlarının daha da yükselmesiyle tiryakiler arasında endişe ve merak artmış durumdadır.

Sigara fiyatlarına yapılan zam haberleriyle birlikte, üretici şirketlerin sigara fiyat listeleri de güncellenmiştir. PMI, BAT, Royal Tobacco, JTI ve TT gibi sigara üreticileri tarafından açıklanan zamlı sigara fiyat listesiyle birlikte, Imperial Tobacco sigara fiyatları da değişmiştir. Güncel sigara fiyatlarına ilişkin detaylı bilgiler üretici şirket tarafından duyurulmuştur.

Sigara fiyatlarındaki bu sürekli artış, sigara tüketen kişiler arasında bütçe planlaması ve sağlık kaygılarına neden olmaktadır. Zam haberlerinin ardından sigara fiyatlarının nasıl etkileneceği ve tiryakilerin bu duruma nasıl tepki vereceği ise yakından takip edilmektedir.

İşte Imperial Tobacco sigara fiyat listesi 2023 Haziran ayı itibariyle şöyle:

• Davidoff Slims (Ivory, White) sigara fiyatı 42,00 TL

• Davidoff (Burgundy, Ivory, White) sigara fiyatı 42,00 TL

• Davidoff c Line Blue sigara fiyatı 38,00 TL

• Bianca sigara fiyatı 40,00 TL

• Polo (Blue, Grey) sigara fiyatı 36,00 TL

• West sigara fiyatı 34,00 TL

• Imperial Classic Red sigara fiyatı 39,00 TL

İşte aralarında Kent, Tekel, Samsun, Maltepe gibi sigaraların bulunduğu BAT grubu sigara fiyatları:

• İşte 2023 Haziran zamlı sigara fiyat listesi şöyle:

• Kent D Line sigara fiyatı (Blue – Grey) 38,00 TL

• Kent D Range sigara fiyatı (Blue – REKL GreAMy – Blue Long – Grey Long) 38,00 TL

• Kent sigara fiyatı (Dark Blue – Dark Blue long – Switch) 38,00 TL

• Kent Blue, Grey, White 40,00 TL

• Kent Slims sigara 42,00 TL

• Rothmans sigara 36,50 TL

• Tekel 2000 sigara 36,50 TL

• Tekel 2000 (Kırmızı 50 / 100) 40,00 – 65,00 TL

• Tekel 2001 sigara 36,50 TL

• Viceroy sigara 37,00 TL

• Pall Mall sigara 37,00 TL

• Samsun sigara 37,00 TL

• Maltepe sigara 37,00 TL

• Marlboro Edge sigara fiyatı 39,00 TL

• Marlboro Edge Blue / Sky fiyatı 39,00 TL

• Marlboro Touch Blue / Gray / White 40,00 TL

• Marlboro Red / Touch 41,00 TL

• Parliament sigara ne kadar?

• Parliament sigara fiyatı 43,00 TL

• Parliament Aqua Blue Slims sigara fiyatı 42,00 TL

• Parliament Midnight Blue sigara fiyatı 41,00 TL

• Muratti sigara fiyatı 39,00 TL

• Muratti Blu sigara fiyatı 38,00 TL

• Lark sigara fiyatı 38,00 TL

• Chesterfield sigara fiyatı 37,00 TL

• L&M sigara fiyatı 37,00 TL

• Marlboro Roll 50 sigara fiyatı 45,00 TL

İşte 21 Haziran JTİ sigara fiyatı listesi 2023 şöyle:

• Winston Slender sigara fiyatı 38,00 TL

• Winston Dark Blue & Deep Blue sigara fiyatı 38,00 TL

• Winston sigara fiyatı 39,00 TL

• Winston Slims sigara fiyatı 40,00 TL

• Winston Xsence sigara fiyatı 41,00 TL

• Camel Slender sigara fiyatı 36,5 TL

• Camel Deep Blue sigara fiyatı 36,5 TL

• Camel sigara fiyatı 38,00 TL

• Monte Carlo sigara fiyatı 37,00 TL

• Monte Carlo Slender sigara fiyatı 36,5 TL

• LD Slims sigara fiyatı 36,5 TL

• LD sigara fiyatı 37,00 TL

• Camel Yellow 100 (Gram) sigara fiyatı 75,00 TL