Son Dakika! Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan Asgari Ücret Açıklaması

Asgari ücrette gözler Beştepe'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan taraflarla görüşecek. Görüşme öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan açıklama geldi.

Son Dakika! Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan Asgari Ücret Açıklaması
Son Dakika! Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan Asgari Ücret Açıklaması
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Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği iki toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan tarafları kabul etmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ’i ziyaret etti.

Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren ziyarettin ardında Işıkhan, basın mensuplarının soruları üzerine, "İstişareler devam ediyor neticelenince sizinle paylaşacağız." dedi. Bakan Işıkhan’a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay, Bakan Işıkhan'ın ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar rakamla ilgili bir şey konuşmadık. İnşallah bizim arzu ettiğimiz bir rakam olur. Sorulduğunda kanaatimizi söyleriz. Uzlaşırsak masada otururuz.' dedi.

Kaynak: TRT Haber

# türk iş # Asgari ücret # ergün atalay
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