Sonsuz para hilesi ile yüz binlerce dolarlık vurgun

TikTok'ta "sonsuz para hilesi" olarak yayılan bir açık, müşterilere yüksek miktarda çek yazıp, çeki yatırdıktan sonra karşılıksız çıkmadan önce parayı ATM’lerden çekme fırsatı sundu. Bu yöntemle birçok müşteri, binlerce doları kolayca hesaplarına geçirdi.

Houston, Miami ve Los Angeles'ta Davalar Açıldı

Şu ana kadar Houston, Miami ve Los Angeles'ta iki kişi ve iki şirket bu hile nedeniyle dava edildi. JP Morgan, davalılardan aldıkları parayı faiziyle geri ödemelerini, çek hesap ücretlerini karşılamalarını ve yasal masrafları üstlenmelerini talep ediyor. ABD’deki bankalar, çekin tamamı tahsil edilmeden önce çekilen tutarı sınırlama politikasını uygulamaktaydı.

‘Banka Dolandırıcılığı Suçtur’ Uyarısı

JP Morgan’ın dava dosyalarında, "Dolandırıcılıkla mücadele konusunda bankanın sorumluluğu ciddiye aldığı ve hem müşterilerini hem de bankacılık sistemini korumayı önceliklendirdiği" belirtiliyor. Banka ayrıca, dolandırıcılığa karışanları yasal olarak sorumlu tutmanın önemini vurguladı. Dosyada 29 Ağustos'ta bir davalının, maskeli olarak banka hesabına 335.000 dolarlık sahte çek yatırdığı ve çekmeye başladığı belirtiliyor; davalının hâlâ bankaya 290.000 dolardan fazla borcu olduğu da rapor edildi.

660 Bin Dolarlık Vurgun

JP Morgan Chase’in avukatlarına göre, dava konusu dört olayda, davalıların elde tuttuğu toplam para 660 bin doları aştı. Geçen ay Wall Street Journal, bankanın sosyal medyada viral olan videolardan birkaç gün sonra açığı kapattığını ve binlerce olası çek dolandırıcılığı vakasını incelediğini bildirdi.