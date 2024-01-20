Sözleşmeli er başvuruları başladı

Milli Savunma Bakanlığının Kara Kuvvetleri Komutanlığına sözleşmeli er alımı için başvurular başladı.

Sözleşmeli er başvuruları başladı
Son Güncelleme:

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinden ve e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek.

Başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yapacak adaylar, "bilgilerim" kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri doldurduktan sonra otomatik olarak tercih ekranına yönlendirilecek.

Adaylar, sözleşmeli er alımına ait satırı tıklayarak başvuru işlemlerini gerçekleştirirken, tercihlerini öncelik sırasına göre belirleyecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sözleşmeli erbaş ve erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru yapabileceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler Bakanlığın internet sitesinde yer alıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/1 Dönem) Sözleşmeli Er Başvuru Kılavuzu da yayımlandı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre, en az ilköğretim diplomasına sahip, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (1 Ocak 1999 tarihinden sonra doğanlar) olanlar başvurabilecek.

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlar ise düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (1 Ocak 1999 tarihi ile 31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsa sözleşmeli erbaş ve er olmak için hemen başvuruda bulunabilecek.

Bursa Deniz Otobüslerinde 6 sefer iptaliBursa Deniz Otobüslerinde 6 sefer iptaliYurt
# sözleşmeli er
Çok Okunanlar
Markaların ismi nereden geliyor? Çok şaşıracaksınız...
Markaların ismi nereden geliyor? Çok şaşıracaksınız...
Sivas'ta deprem oldu!
Sivas'ta deprem oldu!
Azerbaycan 5 büyüklüğünde sallandı!
Azerbaycan 5 büyüklüğünde sallandı!
Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi o illeri işaret etti!
Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi o illeri işaret etti!
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji sel ve çığa karşı uyardı!
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji sel ve çığa karşı uyardı!
Öne Çıkanlar FETÖ rektörünün şehit haberlerine nasıl sevindiğini Vatan Partisi belgelerle açıklayacak! FETÖ rektörünün şehit haberlerine nasıl sevindiğini Vatan Partisi belgelerle açıklayacak! İstanbul için alarm verildi! Yarın sabah başlıyor... İstanbul için alarm verildi! Yarın sabah başlıyor...