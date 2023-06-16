SPK'dan 4 şirkete onay

Bugün onay alan 4 firma, Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret AŞ, DESA Deri Sanayi ve Ticaret AŞ, Lider Faktoring AŞ ve Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ olarak ifade edildi ve şunlar eklendi:

- Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret AŞ firmasının, 224.2 milyon TL tutarlı mevcut sermayesini 75,7 milyon TL bedelsiz sermaye artırımı ile 300 milyon TL’ye çıkaracağı,; DESA Deri Sanayi ve Ticaret AŞ firmasının, 49,2 milyon TL tutarlı mevcut sermayesini 195,7 milyon TL bedelsiz sermaye artırımı ile 245 milyon TL’ye çıkaracağı; Lider Faktoring AŞ firmasının, 15 milyon TL tutarlı mevcut sermayesini 118,8 milyon TL bedelsiz sermaye artırımı ile 253,8 milyon TL’ye çıkaracağı bilgisi paylaşılırken, Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ firmasının, 200 milyon TL tutarlı mevcut sermayesini 185 milyon TL bedelsiz sermaye artırımı ile 385 milyon TL’ye çıkaracağı bilgisi paylaşılırken, İlk 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımı iç kaynaklardan karşılanırken, Dap Gayrimenkul firması bedelsiz sermaye artırımını kar payından karşılayacak.