SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam ne olacak? Son 2 gün

En düşük emekli maaşı için yeni düzenlemeler gündemde. Peki, 2025 yılı için en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memurlara ne kadar zam yapılacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak Cuma günü aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu veriler, son 6 aylık enflasyonu göstererek, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranını belirleyecek. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme farkıyla birlikte zam alacak.

En düşük emekli maaşında değişiklik yapılacak mı?

Şu anda en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak uygulanıyor. Ancak, maaşı bu seviyenin altında olan emeklilere devlet desteği veriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 için en düşük emekli maaşında bir düzenleme yapılacağına dair sinyal verdi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam yapılacak?

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16 ila 17 arasında bir maaş zammı yapılmasını bekliyor. Maaş zamları, kök maaş üzerinden hesaplanacak. Örneğin, kök maaşı 10.000 TL olan bir emekli, yüzde 16.5 zam ile 11.650 TL alacak. Devlet, bu maaşı en düşük maaş seviyesine tamamlayacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bayram, en düşük emekli maaşına en az yüzde 20'lik bir artış yapılmasını bekliyor. Bu artış ile maaşların şu seviyelere çıkabileceği tahmin ediliyor:

Yüzde 20 artışla 15.000 TL

Yüzde 40 artışla 17.500 TL

Memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak?

Memur emeklilerine, toplu sözleşmeden gelen farklarla birlikte yüzde 12 ila 13 arasında bir zam yapılması bekleniyor. Ancak, bu artış oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gerisinde kalması, zam oranlarının eşitlenmesi yönünde beklentileri artırıyor.

Emekliye refah payı verilmesi bekleniyor mu?

Muhammet Bayram, ekonomik koşulların iyileşmesine rağmen SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ekstra bir refah payı düzenlemesi beklemediğini ifade etti. Ancak, memur emeklileri için ilerleyen dönemde refah payı düzenlemeleri gündeme gelebilir.