Sur Tatil Evleri GYO için Borsa İstanbul'da İlk Gong Çalındı

Halka arz olan Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. için Borsa İstanbul'da ilk gong çalındı.

Sur Tatil Evleri GYO için Borsa İstanbul'da İlk Gong Çalındı
Sur Tatil Evleri GYO için Borsa İstanbul'da İlk Gong Çalındı
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Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz Gong Töreni Borsa İstanbul'da yapıldı. 7-8 Aralık'ta halka arz olan Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzı 11 Aralık'ta sonuçlanmıştı. Halka arzda 45 Sur Tatil Evleri GYO, 45 milyon adet payı 49,18 TL'den satıldı. Halka arzın büyüklüğü 2 milyar 213 milyon 100 bin TL olarak gerçekleşirken hesap başına 10 lot dağıtıldı.

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı SURGY koduyla işlem görecek.

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