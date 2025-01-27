Suriye'den 269 ürüne vergi indirimi

Suriye, 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptığını açıkladı.



Suriye'nin gümrük tarifelerini yüzde 300 ile 500 arasında artırma kararı Türkiye’den Suriye’ye yapılan ihracat durma noktasına getirmişti.



Şam'a yapılan ziyaretin ardından 11 Ocak 2025’ter itibaren gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi kararı alındığı açıklanmıştı.



Bu yeni düzenleme sonrası Suriye, 269 ürünün gümrük vergisinde indirime gitme kararı aldığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye’nin bu hafta itibarıyla un, tavuk yumurtaları, mısır, demir çelikten eşya, süt ve krema ile hijyen ürünlerinde gümrük vergisi indirimi gerçekleştirdiğini açıkladı.



Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni'nde konuşan Bolat, “Kuzey Irak üzerinden ihracat yapıldığı ve bunun da terör örgütlerine menfaat sağladığı şeklindeki iddia iftiradır" dedi.