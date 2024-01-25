Tarih verdi: 'Dolar 10 TL artacak'

Çeşitli kuruluşlar ve kesimlerden gelen dolar tahminler, yıl içinde beklentinin Dolar/TL kuru bazında 40 TL olacağı yönünde.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, doların yıl sonunda enflasyon artışıyla sınırlı kalacağını dile getirerek doların 39-40 lira olacağını düşündüğünü söyledi.

Dolarla ilgili yeni tahmin ekonomist Selçuk Geçer'den geldi. Geçer, 'Dolar roket gibi yükselecek' diyerek tahmininin 39-40 TL seviyesinde olduğunu da belirtti.

'DOLARIN ADİL DEĞERİ 50 TL'

Geçer, geçtiğimiz haftalarda yaptığı değerlendirmesinde ise doların adil değerinin 50 TL olduğunu ifade etti. Dolar kurunun mevcut değerinin 29 TL gibi görünmesine rağmen, reel sektörün ve üreticilerin işlem maliyetlerini doların adil değeri olan 50 TL'nin üstündeki bir fiyat üzerinden belirlediğini dile getirdi.