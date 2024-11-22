Tarih verildi: Akaryakıta büyük zam geliyor

Benzin ve Motorine Yine Zam: Sürücüler Hafta Sonuna Yüksek Fiyatlarla Girecek!

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor! Sürücüler, hafta sonuna girerken benzine, motorine ve LPG'ye yapılacak zamla birlikte cebe büyük bir yük binecek. Yapılacak zamla ortalama bir depo yaklaşık 70 TL daha pahalıya dolacak.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklikleri yakından takip ederken, motorin fiyatlarına bu gece itibarıyla zam yapılması bekleniyor.

LİTRE FİYATINA 1 TL 25 KURUŞ ZAM

Araç sahipleri yeni haftaya (19 Kasım Salı) akaryakıt fiyatlarında 62 kuruşluk bir indirimle başlamıştı. Hafta dev zamla devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından sonra ( 23 Kasım Cumartesi itibariyle 1 TL 25 Kuruş zam gelecek.

Motorine gelecek zam sonrası benzin fiyatlarında bir değişiklik olup olmayacağı konusunda bir bilgi edinilemedi. Ancak uzmanlar, önümüzdeki günlerde de dalgalanmaların devam edebileceğini belirtiyor.

İşte 22 Kasım Cuma itibariyle bazı illerimizdeki güncel fiyatlar:

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,77 TL

Motorin fiyatı: 43,47 TL

LPG fiyatı: 27,21 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,33 TL

Motorin fiyatı: 42,91 TL

LPG fiyatı: 27,30 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,25 TL

Motorin fiyatı: 43,97 TL

LPG fiyatı: 27,26 TL