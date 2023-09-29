Tarımsal Destekleme Ödemeleri Ne Zaman Yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 67 milyon 297 bin lira tarımsal destekleme ödemenin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarımsal Destekleme Ödemeleri Ne Zaman Yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "1 milyar 67 milyon 297 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, destekleme ödemelerinin 991 milyon 519 bin 352 bin lirası Bitkisel Ürün Sigortası Prim Desteği, 41 milyon 763 bin lirası Uzman Eller Projesi Desteği, 34 milyon 14 bin lirası Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği olarak yapılacak.

# tarımsal destek ödemeleri
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