Tatlı fiyatları "tat" kaçırıyor! İşletmeci satamıyor, vatandaş alamıyor

11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi, oruçlar açıldı, sırada birbirinden lezzetli tatlıları tüketmek var.

Tatlı yiyip tatlı konuşmak artık hayal oldu. İftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan şerbetli tatlılar deyim yerindeyse dudak uçuklattı.

Fıstıklı sarmanın kilosu bin 150 liradan satılıyor, fıstıklı tel kadayıf burmanın kilosu ise bin 50 lira, fıstıklı baklava 925 liradan satılıyor. En uygunu ise cevizli baklava oluyor onun da kilosu 500 lira...

Artan maliyetler üreticiyi de tüketiciyi de zorluyor. Emekli çoktan unuturken baklavanın tadını, üretici de satışların azaldığını söylüyor.

Gelelim, ramazan ayının klasiği güllaca... Onun da kilosu 400 liradan satılıyor.

Hal böyle olunca, vatandaş uygun fiyatlı ürünlere yöneliyor. O da tulumba ve halka tatlısı oluyor. Fiyatlara baktığımızda tulumbanın kilosu 140 liradan, halka tatlısının tanesi ise 15 liradan satılıyor.