TCMB Başkanı Karahan, Bankalar Birliği üyeleriyle görüştü

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla, TCMB'nin Ümraniye'deki yerleşkesinde düzenlenen ve her üç ayda bir gerçekleştirilen mutat toplantı, önemli ekonomik başlıkları ele aldı. Toplantının ana gündemini, hem küresel ekonomideki gelişmeler hem de yurt içindeki ekonomik durum oluşturdu.

Toplantı kapsamında, güncel makroekonomik veriler ışığında bankacılık sektöründeki mevcut durum ele alındı ve geleceğe yönelik beklentiler tartışıldı. TCMB Başkanı Karahan ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, toplantının oldukça verimli geçtiğini vurgulayarak, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün eş güdümlü çalışmalarının önemine dikkat çektiler. Her iki lider de, iş birliğinden duydukları memnuniyeti ifade etti.