TCMB: Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemine başlanacak

TCMB: Döviz kurlarında oynaklıkların engellenmesi amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemine başlanacak

TCMB: Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemine başlanacak
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), "döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi" amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu.

TCMB, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonların ardından dün BİST 100 endeksi güne yüzde 6,87 düşüşle başlamıştı. Açılışta 741 puan kaybeden endeks, işlemlerin ardından dün 9.860 puandan kapanmıştı. Borsa İstanbul'da BİST 100 enfeksi bugün de güne yüzde 0,21 düşüşle 9.840 puana indi.

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