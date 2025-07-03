Temmuz ayıyla birlikte dul ve yetim maaşlarına zam geldi. İşte detaylar...

Dul ve yetim aylığı, vefat eden sigortalının geride bıraktığı eşine, çocuklarına ve belirli durumlarda anne-babasına bağlanan ölüm aylığıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen bu maaş sigortalının emekli maaşına ve pay oranlarına göre hesaplanır.

OCAK AYINDA DUL VE YETİM MAAŞLARI NASILDI?

Eşi çalışmayan ve çocuğu olmayan dul, maaşın yüzde 75’ini alarak 10.851 TL’ye hak kazanıyordu.

Eşi çalışan dul, maaşın yüzde 50’si oranında 7.234,50 TL alıyordu.

Yüzde 25 hisseye sahip bir çocuk ise 3.617,25 TL yetim aylığı alıyordu.

Temmuz zammıyla birlikte bu tutarlar yüzde 16,67 oranında artacak ve yeni maaşlar aşağı yukarı şöyle olacak:



Eşi çalışmayan dul için yaklaşık 12.660 TL

Eşi çalışan dul için yaklaşık 8.435 TL

Yüzde 25 hisseye sahip çocuk için ise yaklaşık 4.220 TL

Temmuz zammıyla birlikte engelli aylıkları, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ve evde bakım yardımı gibi birçok sosyal yardım ve maaşta da artış yaşandı.

Dul ve yetim aylığı, vefat eden sigortalının 18 yaşını doldurmamış, sigortalı olmayan veya çalışmayan çocuklarına ve eşine bağlanır. Lise öğrencisi ise 20, yükseköğrenimde olanlar ise 25 yaşına kadar bu aylığı alabilir. Kız çocukları, evlenmedikleri ve sigortalı çalışmadıkları sürece yaş sınırı olmadan yetim maaşına devam eder.