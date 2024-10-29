THY'den ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak 14 Şubat 2025 - 26 Mart 2025 tarihleri arasında yurt içi seyahatleri kapsayan bir kampanya düzenledi.

Mert Sagit Mert Sagit
THY'den ucuz bilet kampanyası
Yayınlanma:

Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir kampanya düzenledi.

Kampanya kapsamında yurt içi biletlerini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde alanlar, 14 Şubat-26 Mart 2025 arasında 849 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat etme imkanına sahip olacak. 

Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatları için 1.229 TL, PrimeFly pakette 1.299 TL, bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.179 TL, PrimeFly pakette ise 1.239 TL oldu.

Kampanya kapsamında satışa çıkarılan koltuk sayısı ise 78.500 adet olarak belirtildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajıGündem
THY THY uçak bileti
Günün Manşetleri
TGB'den İstanbul'da Mustafa Kemal Yürüyüşü
İstanbul'da görkemli tören
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Türkiye Gençlik Birliği, Galata Köprüsü'ne pankart astı
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
"Güçlü devlet ve üreten milletle zorlukları aşacağız"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Çok Okunanlar
Coco-Cola'da skandal! Coco-Cola'da skandal!
Mersin'de deprem! Mersin'de deprem!
Arda Güler Ballon d'Or listesinde zirveye yaklaştı! Arda Güler Ballon d'Or listesinde zirveye yaklaştı!
İstanbul’da PKK operasyonu İstanbul’da PKK operasyonu
Altın fiyatları yeni yılda ne olacak? Dünya Bankası'ndan şaşırtan tahmin Altın fiyatları yeni yılda ne olacak? Dünya Bankası'ndan şaşırtan tahmin