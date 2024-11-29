Tıbbi malzeme fiyatları el yakıyor: Hem hastalar hem sektör mağdur

Tıbbi malzemelerdeki yaşanan fiyat artışlarından dolayı vatandaşlar maddi zorluklar çekiyor. Ancak aynı durumdan medikalciler de mağdur.

Konuyu Ulusal Kanal'a değerlendiren Tüm Medikalciler Platformu Kurucu Bakanı Vefa Türksever, SGK'nın hastalara verdiği ödeneğin yeterli olmaması nedeniyle vatandaşların ciddi farklar ödemeye başladığını söyledi:

"Örneği bir oksijen konsantıratörü cihazında hastanın cebinden çıkan rakam 6-7 bin civarında. Veya her ay düzenli olarak kolostomi torbası alan hastanın ödediği rakamlar 3-4 bin TL. Biz elimizden geldiğince karlarımızdan fedakarlıklar ediyoruz ancak kurum ödemeleri çok aşağıda kalıyor."

Merdiven altı üretim yapan firmaların internet üzerinden uygunsuz ürünler sattığını söyleyen Türksever, bu durumun vatandaşların sağlığını tehdit ettiğini de ifade etti: “Tıbbi cihaz satışları ve reklamları yönetmeliğine göre, uygulama gerektiren tıbbi ürünlerin internet üzerinden satışı yasaktır. Sağlığınıza zarar vermemek adına yetkisiz yerlerden alışveriş yapmayın.”

Artan fiyatlar nedeniyle birçok medikalci, iş yerlerini kapatma noktasına geldiğini ve istihdam yaratmakta zorlandıklarını dile getiriyor.