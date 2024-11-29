Tıbbi malzeme fiyatları el yakıyor: Hem hastalar hem sektör mağdur

Tıbbi malzemelerde fiyat artışları hem vatandaşı hem de medikalcileri mağdur etti. SGK'nın raporlu hastanalara verdiği ödenek yetersiz kaldı. Vatandaşlar medikal cihazları cebinden ödeme yaparak almak zorunda kaldı. Medikalciler de sık sık artan malzeme fiyatlarından şikayetçi.

Barış Dikmen Barış Dikmen
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Tıbbi malzemelerdeki yaşanan fiyat artışlarından dolayı vatandaşlar maddi zorluklar çekiyor. Ancak aynı durumdan medikalciler de mağdur.

Konuyu Ulusal Kanal'a değerlendiren Tüm Medikalciler Platformu Kurucu Bakanı Vefa Türksever, SGK'nın hastalara verdiği ödeneğin yeterli olmaması nedeniyle vatandaşların ciddi farklar ödemeye başladığını söyledi:

"Örneği bir oksijen konsantıratörü cihazında hastanın cebinden çıkan rakam 6-7 bin civarında. Veya her ay düzenli olarak kolostomi torbası alan hastanın ödediği rakamlar 3-4 bin TL. Biz elimizden geldiğince karlarımızdan fedakarlıklar ediyoruz ancak kurum ödemeleri çok aşağıda kalıyor."

Merdiven altı üretim yapan firmaların internet üzerinden uygunsuz ürünler sattığını söyleyen Türksever, bu durumun vatandaşların sağlığını tehdit ettiğini de ifade etti: “Tıbbi cihaz satışları ve reklamları yönetmeliğine göre, uygulama gerektiren tıbbi ürünlerin internet üzerinden satışı yasaktır. Sağlığınıza zarar vermemek adına yetkisiz yerlerden alışveriş yapmayın.”

Artan fiyatlar nedeniyle birçok medikalci, iş yerlerini kapatma noktasına geldiğini ve istihdam yaratmakta zorlandıklarını dile getiriyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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