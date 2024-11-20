Ticaret Bakanlığı duyurdu: Döner, iskender ve hamburgerde yeni dönem

Ticaret Bakanlığı, yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin menülerinde gramaj bilgisi vermeleri gerektiğini duyurdu. Bu yeni düzenleme, döner, iskender ve hamburger gibi popüler ürünleri kapsıyor.

Mert Sagit Mert Sagit
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Döner, iskender ve hamburgerde yeni dönem
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Ticaret Bakanlığı, döner, iskender ve hamburger gibi ürünlerde menüde gramaj bilgisi olmasının zorunlu olduğunu açıkladı. Bakanlık, işletmelere yaptığı uyarıda, menülerde hem gramajın hem de fiyatın görünür bir şekilde belirtilmesi gerektiğini vurguladı. Bu adım, özellikle döner ürünlerinin farklı fiyatlarla satışa sunulmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Gramaj bilgisinin eksik olduğu durumlar, fiyat karşılaştırmasının yapılmasını zorlaştırıyor ve tüketicinin yanıltılmasına neden oluyor.

FİYAT KARŞILAŞTIRMASI ZORLAŞIYOR

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, döner ve iskender gibi ürünlerin farklı porsiyonlarda sunulması, fakat gramaj bilgisinin verilmemesi fiyat karşılaştırmasını imkansız hale getiriyor. Bu durum, tüketicinin doğru bilgilendirilmemesi ve ekonomik çıkarlarının korunmaması anlamına geliyor. Ayrıca, ticaretin yerleşik usulleri doğrultusunda, bu ürünlerin satışında gramaj bilgisi eksikliği tüketici mağduriyetlerine yol açabiliyor.

SEKTÖRE YÖNELİK YENİ DÜZENLEME

Ticaret Bakanlığı, döner, iskender ve hamburger gibi yaygın ürünlerde, gramaj bilgisinin menülerde bulunması gerektiğini belirterek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nu bilgilendirdi. Bakanlık, bu düzenlemenin, tüketicinin korunmasına ve mağduriyetlerin önlenmesine yardımcı olacağını vurguladı.

DENETİMLER BAŞLADI, Cezai Yaptırımlar Uygulanacak

81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleri tarafından, yiyecek ve içecek işletmelerine yönelik yoğun denetimler başlatıldı. Menülerinde gramaj bilgisi bulundurmayan işletmeler, cezai yaptırımlarla karşılaşacak. Bakanlık, işletmelerin bu düzenlemeye uymalarının hem tüketici hem de işletmelerin çıkarlarını koruyacağını belirtiyor.

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