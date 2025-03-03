Togg'dan Mart kampanyası! İşte taksit tutarları

T10X’in en donanımlı versiyonu olan V2 için bireysel müşterilere ayda 25 bin 433 TL’den başlayan geri ödemeyle 500 bin TL veya ayda 48 bin 915 TL’den başlayan geri ödemeyle 900 bin TL arasında değişen kredi imkanları sunuluyor. Kurumsal müşteriler için de 500 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında değişen kredi ve 48 aya varan vade seçenekleri sağlanıyor.

MART AYINA ÖZEL

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, T10X sahibi olmak isteyenlere mart ayında da farklı finansman avantajları sunmaya devam ediyor. Sadece mart ayında geçerli olmak üzere gerek satış fiyatında gerekse finansman koşullarında kaçırılmayacak fırsatlar sağlayan Togg, hem bireysel hem kurumsal müşterilerin kiralar gibi T10X sahibi olmasının önünü açıyor.

BİREYSEL KULLANICILAR İÇİN 500 BİN, 700 BİN VE 900 BİN TL KREDİ SEÇENEKLERİ VAR

Mart kampanyası kapsamında bireysel kullanıcılar T10X V2 için farklı ödeme seçenekleri arasından bir seçim yapabilecek. Buna göre kullanıcılar V2 için 500 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli 41 bin 666 TL geri ödemeli veya %2.29 faizli 30 ay vadeli 25 bin 433 TL geri ödemeli seçenekten yararlanabilecek. Daha yüksek kredi kullanmak isteyen kullanıcılar, mart boyunca 700 bin TL krediye 1.19 faizli 12 ay vadeli 64 bin 364 TL geri ödemeli veya 2.49 faizli 30 ay vadeli 36 bin 816 TL geri ödemeli fırsatı tercih edebilecek. Bireysel kullanıcılar için mart ayında geçerli 900 bin TL kredi seçeneği de var. Bu krediyi kullanmak isteyenler 1.69 faizli 12 ay vadeli 86 bin 136 TL ya da 2.69 faizli 30 ay vadeli 48 bin 915 TL geri ödemeyle T10X sahibi olabilecek.

1 MİLYON 500 BİN TL KREDİYE 48 AY VADE

Kurumsal müşteriler için de mart ayında fırsatlar büyüdü. Bu kapsamda kurumsal kullanıcılar 12 ay vadeli 500 bin TL krediyi bireysel kullanıcılarla aynı koşullarda sıfır faizle kullanırken, 900 bin TL krediye 12 ay vade ve yüzde 1,69 faiz oranıyla sahip olabilecek. Kurumsal kullanıcılar 500 bin TL ve 900 bin TL krediyi isterlerse farklı faiz oranlarıyla 24, 36 veya 48 ay vadeli olarak da kullanabilecek. Kurumsal kullanıcılar ayrıca 1 milyon 500 bin TL kredi imkânından da yararlanabilecek. Kurumsal müşteriler 1 milyon 500 bin TL kredi için 12 ve 24 ay vadenin yanı sıra 36 ay vadeli 2.89 faizli 66 bin 706 TL geri ödemeli veya 48 ay vadeli 2.39 faizli 54 bin 108 TL geri ödemeli koşullardan yararlanabilecek.