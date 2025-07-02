TOKİ’den kaçırılmayacak fırsat! 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri uygun fiyatlarla satışta

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Temmuz ayında da konut, iş yeri ve arsa satışlarını açık artırma yöntemiyle sürdürüyor. 1-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek satışlarda, 9 ilde toplam 643 konut ve 232 iş yeri yeni sahiplerini bulacak.

Ebru Müezzinoğlu Ebru Müezzinoğlu
TOKİ’den kaçırılmayacak fırsat! 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri uygun fiyatlarla satışta
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından düzenlenen açık artırmalar başladı. İstanbul’daki TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara’daki İlbank Sosyal Tesisleri’nde yapılan etkinliklere fiziki katılım mümkün. Ayrıca vatandaşlar Emlak Müzayede platformu üzerinden çevrim içi olarak da açık artırmalara katılabiliyor. Çevrim içi katılım için başvuruların, satıştan en az bir iş günü önce tamamlanması gerekiyor.

SATIŞLARIN İLLER VE TARİHLER BAZINDA LİSTESİ

Açık artırma programı 1 Temmuz itibarıyla başladı. Satış programı kapsamında;

2 Temmuz Salı günü Samsun’da: 257 konut ve 16 iş yeri,

3 Temmuz Çarşamba günü Bingöl’de: 165 konut ve 150 iş yeri, aynı gün Diyarbakır’da: 40 konut satışa çıkacak.

Tüm açık artırmalar, belirtilen illerde saat 10:30’da başlayacak.

TEMİNAT BEDELLERİ NE KADAR?

Açık artırmalara katılmak isteyenlerin, satışa sunulan taşınmazların muhammen bedeline göre belirlenen teminat tutarlarını yatırmaları gerekiyor. Tutarlar şu şekilde:

3 milyon TL’ye kadar olan taşınmazlar için: 300.000 TL

3-6 milyon TL arası: 600.000 TL

6-12 milyon TL arası: 1.200.000 TL

12-24 milyon TL arası: 2.400.000 TL

24 milyon TL ve üzeri için: 4.800.000 TL

Açık artırmalarla ilgilenenler, satılacak taşınmazlara ilişkin tüm detaylara ve başvuru şartlarına emlakmuzayede.com.tr adresinden ulaşabiliyor.

TOKİ konutları fırsat
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