Torba Kanun Komisyondan Geçti

Ak Parti'nin Meclise sunduğu 80 maddelik kanun teklifinin komisyondaki görüşmeleri tamamlandı.

Teklifle, Türkiye limanları arasında kabotaj yapan gemilerin kaptanlarına ve yabancılara ait deniz taşıtlarının sahiplerine uygulanacak idari para cezasının üst sınırı artırılacak.

Vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2028'e uzatılıyor.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi istisnası ilk konut hariç kaldırılıyor.



Sosyal ağ sağlayıcıları dışında internet sitelerinde ve elektronik ortamlar üzerinden elde edilen kazançlar vergilendirilecek.

Şans Oyunlarında İkramiye Dağıtım Oranı Artacak

Görüşmeler sırasında Ak Parti kanun teklifine ek önerge verdi. Önerge ile çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye verilmesi maddesi yer aldı.

Kanun teklifi ek önerge ile birlikte kabul edildi. Önümüzdeki hafta görüşmeler Meclis Genel Kurulu'nda başlayacak.