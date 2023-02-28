TÜİK açıkladı: 2022 büyüme rakamları ne kadar?

Türkiye ekonomisi 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,6 büyüdü. Son çeyrekte büyüme yüzde 3,5 oldu.



Gayri safi yurt içi hasıla, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 107 artarak 15 trilyon 6 milyar 574 milyon TL oldu.



2022 yılında kişi başına Gayri safi yurt içi hasıla 176 bin 589 TL, ABD doları cinsinden 10 bin 655 olarak hesaplandı.



Finans ve sigorta faaliyetleri 2022 yılında %21,8 artarken, inşaat sektöründe %8,4 küçülme görüldü.