TÜİK açıkladı! Tarım ÜFE'de büyük artış

Türkiye İstatistik Kurumu, Tarım Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre Tarım ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 3,83 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 76,35 artış gösterdi.

TÜİK açıkladı! Tarım ÜFE'de büyük artış
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Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Tarım-ÜFE'de ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,83 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 40,31 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,35 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,21 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,30 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,20 artış ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,03 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,16 artış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,39 artış ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 9,17 artış gerçekleşti.

Kaynak: TRT Haber

# tarım üfe # Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
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