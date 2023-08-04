TUİK verileri açıklandı! Yıllık enflasyonda otel ve lokanta ilk sırada!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon verilerine göre, enflasyon artışı yüzde 9,49 olurken yıllık enflasyon oranı yüzde 47,83 olarak kaydedildi. Bu verilere göre, fiyat artışlarına ilişkin dikkat çekici bir durum ise otel ve lokanta sektöründe yaşandı.

Yıllık bazda ana gruplar arasında en yüksek fiyat artışı yüzde 82 ile otel ve lokanta fiyatlarında görüldü. Özellikle lokanta ve otel sektöründeki aylık fiyat artışı, ortalamanın da üzerinde gerçekleşti ve Temmuz ayında yüzde 11,92 olarak kaydedildi. Bu durum, sektördeki maliyetlerin de önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

Otel ve lokantaların maliyetleri, yıllık bazda yüzde 73 oranında arttı. Bu artışta, en büyük etkenler arasında personel, yiyecek içecek ve enerji fiyatlarındaki yüksek artışlar yer alıyor. Enerjideki fiyat artışının yüzde 100'ü geçtiği belirtiliyor.

Tüm bu veriler, otel ve lokanta sektörünün yüksek maliyet artışlarından kaynaklanan fiyat artışlarıyla önemli bir enflasyon baskısı yaşadığını gösteriyor. Yıllık enflasyon artışında ilk sırada yer alan otel ve lokantalar, tüketicilerin bütçelerini etkileyen önemli bir faktör haline gelmiş durumda. Bu gelişmeler, sektördeki fiyat politikalarının ve maliyet yönetiminin yakından takip edilmesini gerektiriyor.