TÜİK verilerine göre tüketici güveninde düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketinin sonuçlarına göre hesaplanan tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre geriledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
TÜİK verilerine göre tüketici güveninde düşüş
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi sonuçlarını paylaştı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi'nden elde edilen verilere göre, tüketici güven endeksi Ekim ayında 80,6 iken, Kasım ayında yüzde 1 oranında azalarak 79,8'e geriledi.

Alt Endeksler:

Mevcut Dönemde Hanenin Maddi Durumu Endeksi:
Ekimde 64,7 olan endeks, Kasım ayında yüzde 2,1 artış göstererek 66,1'e yükseldi.
Gelecek 12 Aylık Dönemde Hanenin Maddi Durum Beklentisi Endeksi:
Ekim ayında 82,1 olan bu endeks, yüzde 1,8 düşüşle Kasım'da 80,6'ya geriledi.
Gelecek 12 Aylık Dönemde Genel Ekonomik Durum Beklentisi Endeksi:
Ekim ayında 75,3 olarak ölçülen endeks, yüzde 2 oranında azalarak Kasım ayında 73,8'e düştü.
Gelecek 12 Aylık Dönemde Dayanıklı Tüketim Mallarına Harcama Yapma Düşüncesi Endeksi:
Ekimde 100,1 olan endeks, yüzde 1,5 gerileyerek Kasım ayında 98,6 seviyesine indi.

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