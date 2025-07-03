TÜİK verilerine göre zam şampiyonu belli oldu

TÜİK verilerine göre, haziran ayında fiyatlarda en büyük artış ulaşım sektöründe oldu. Bunu gıda ve alkolsüz içecekler izlerken, fiyatı en çok düşen ürün ise patates oldu.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
TÜİK verilerine göre zam şampiyonu belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kapsamında yapılan incelemede, fiyatların en çok hangi ürünlerde arttığı ve hangi ürünlerde azaldığı netleşti.

Haziran ayında en yüksek fiyat artışı şehirlerarası kara yolu yolcu taşımacılığında görüldü. Bu kalemde fiyatlar yüzde 23,57 oranında yükseldi. Tatil sezonunun etkisiyle bu sektördeki artış dikkat çekti.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise şöyle sıralandı:

Kahvaltılık tahıl ürünleri: %13,02
Şans oyunları: %8,7
Otel ve pansiyon konaklama hizmetleri: %7,09
Okul öncesi ve ilköğretim hizmetleri: %6,77
Ortaöğretim hizmetleri: %6,24
Elektrikli küçük ev aletleri: %5,86

Öte yandan, fiyatı en fazla düşen ürün patates oldu. Patates fiyatları bir ayda %14,52 azaldı. Fiyatı düşen diğer ürünler arasında yumurta (%13,75), taze sebzeler (%4,23), tavuk eti (%4,03) ve bilgisayar ekipmanları (%2,65) yer aldı.

TÜİK’in açıkladığı bu veriler, milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği enflasyon gelişmelerine ışık tutarken, özellikle memur ve emekli maaş zamları için de önemli bir gösterge oluyor.

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