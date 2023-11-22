Tüketici Ekonomiye Güvenmiyor! Tüketici Güven Endeksi Açıklandı

Tüketici güven endeksi kötümser durumdan kurtulamadı. Endeks, kasım ayında 75,5 oldu.

Tüketici Ekonomiye Güvenmiyor! Tüketici Güven Endeksi Açıklandı

Tüketici ekonomiye güvenmiyor. Tüketici güven endeksi, kasım ayında 75,5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan sonuçlar paylaşıldı.

Verilere göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu 61,3'e, gelecek 12 aylık dönemde maddi durum beklentisi de 74,5'e yükseldi.

Raporda gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 73,4'e yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi de 93,2'den 92,6 geriledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# tüketici güven endeksi
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