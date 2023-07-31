Turizmde 21,7 milyar dolarlık gelir! 2023'ün ilk 6 ayının rakamları belli oldu

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, düzenlediği basın toplantısında turizmde 2023 yılının ilk 6 aylık rakamlarına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'yi 2022 yılında 54 milyon kişinin ziyaret ettiğini, bu yıl ise ilk 6 ayda bu rakamın 19 milyon 530 bin olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, Turizm gelirlerinde ise 6 aylık dilimde 21 milyar 734 bin dolar elde edildiğini belirtti ve artış oranlarını açıkladı.

Yılın ilk 6 ayında turistlerin kişi başı gecelik harcaması ise yüzde 11 artarak yaklaşık 100 dolar oldu.

Sürdürülebilirlik dünyada en büyük kriterlerden biri. Türkiye’de ise şu an itibarıyla 4132 otel sürdürülebilir belgesi aldı. Bakan Ersoy, Türkiye’nin sürdürebilirlik belgesi olarak birinci sıraya yükseldiğini duyurdu.

Bakan Ersoy Ağustos ayı itibarıyla başlayacak Kültür Yolu Festivalleri hakkında da bilgi verdi.

Festivallerin bu yıl 11 ile yayılacağını söyleyen Ersoy, ilk festivalin 5-13 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali" olacağını, 19-27 Ağustos arasında "Trabzon-Sümela Kültür Yolu ve Erzurum Palandöken Kültür Yolu Festivali"nin gerçekleştirileceğini açıkladı.