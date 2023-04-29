TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 8.500 TL | Yoksulluk sınırı 33.000 TL

TÜRK-İŞ verilerine göre açlık sınırı 10 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 33 bin lirayı aştı.

TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 8.500 TL | Yoksulluk sınırı 33.000 TL
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TÜRK-İŞ Araştırmasının 2023 Nisan ayı sonucuna göre:

• Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı)  10.135,50 TL’ye,

• Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 33.014,66 TL’ye,

• Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 13.167,15 TL’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ verileri

Kaynak: TÜRK-İŞ

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