TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 8.500 TL | Yoksulluk sınırı 33.000 TL
TÜRK-İŞ verilerine göre açlık sınırı 10 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 33 bin lirayı aştı.
TÜRK-İŞ Araştırmasının 2023 Nisan ayı sonucuna göre:
• Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 10.135,50 TL’ye,
• Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 33.014,66 TL’ye,
• Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 13.167,15 TL’ye yükseldi.
Kaynak: TÜRK-İŞ