Türkiye, dünya tohum ihracında ilk 10'da: Hedef pazar Orta Asya ülkeleri

Dünyada tohumculuk sektörü 70 milyar dolarlık bir pazara sahip. Türkiye dünya sıralamasında ilk 10'da hedef ise ilk 5’e girmek.

Ulusal Kanal'a değerlendrimeler yapan Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Tohumcular Birliği Başkanı Yıldıray Gençer, hedef pazarın Orta Asya ülkeleri olduğunu söyledi.

Yıldıray Gençer, "117 ülkeye 370 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Dünyada 70 milyar dolarlık bir pazar var, ilk 10’dayız, ilk 5 ilk 3’ü hedefliyoruz. Dünyanın her tarafına gitmekle birlikte hedef ülkelerimiz Orta Asya ve Türki cumhuriyetler, yeni yeni gelişiyorlar, ihracat yapmakla birlikte tecrübelerimizi de onlarla paylaşıyoruz." dedi.

Yıldıray Gençer, sektörün pazar sorunu olmadığını ancak gelişmesi için de yapılması gerekenler olduğunu vurguladı. Gençer, "Firmalarımız genel olarak çoğu genç, Güçlü sermaye, finans eksikliği var, desteklenmesi gerekiyor. Islah ve ARGE için düşük finansla çalışıyorlar. ARGE için yetişmiş elemana, güçlü sermayeye ihtiyaç var. Bu anlamda devletin desteğine her zaman ihtiyacımız var." dedi.

Yıldıray Gençer tohumculuğun gelişmesiyle çiftçinin alım gücünün bağlantılı olduğunun altını çizdi. Gençer, "Siz tohumu geliştirip üretiyorsunuz ama çiftçimiz bu tohumu alabilecek güce sahipse bir Pazar sorunu yok ama çiftçi zorlanıyorsa Pazar sorunuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Desteklerle birlikte çiftçinin de doğru tercihleriyle Pazar sorunu yaşayacağımızı düşünmüyoruz." dedi.