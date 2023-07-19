Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde, Türkiye ile BAE arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalandı ve kabul edildi.

Bu çerçevede iki taraf, Türkiye Cumhurbaşkanı ve BAE Devlet Başkanı’nın başkanlık edecekleri bir "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurma konusunda mutabakata vardı.

Söz konusu Ortak Mutabakat’la Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilişkiler stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldı.

Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50,7 milyar dolar.