Türkiye ile Irak arasında "1. Dönem JETCO Protokolü" imzalandı

Türkiye ile Irak arasında ikili ticari ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında işbirliğine, müteahhitlik hizmetlerinden karşılıklı yatırımlara pek çok farklı alanı kapsayan konuların masaya yatırıldığı "Türkiye-Irak Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı", Ticaret Bakanı Bolat ve Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri'nin başkanlığında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Bolat ile Al-Greyri, JETCO 1. Dönem Toplantısı'na ilişkin protokol imzaladı.

Bakan Bolat, Türkiye ve Irak'ın ortak bir kültürel ve tarihi mirası paylaşan iki dost ve komşu ülke olduğunu belirterek, iki ülke halklarının akraba ve kardeş olduğunu söyledi.

İki ülkenin bağlarının çok derin ve kuvvetli olduğunu dile getiren Bolat, tarih boyunca Türkiye'nin her zaman Irak'ın ekonomik refahının en güçlü destekçisi olduğunu vurguladı.

Bolat, şöyle konuştu:

"Bu yıl içinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Irak'a ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Türkiye'ye gerçekleştirdikleri karşılıklı ziyaretler iki ülkenin birbirine verdiği önemin nişanesidir. Daha iki hafta evvel ben de kapsamlı bir genel ticaret ve müteahhitlik heyetimiz ile 150 kişilik bir heyetle Bağdat ve Basra'yı ziyaret etmiştim. Irak makamları ile Sayın Ticaret Bakanı'mızın ev sahipliğinde çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Böylesine olumlu bir havada gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Irak, Jetco 1. Dönem Toplantısı neticesinde, gelinen aşamanın da ekonomik ve ticari ilişkilerimizi son derece olumlu katkılar yapacağına inanıyoruz."