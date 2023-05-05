Türkiye Sigorta deprem bölgesindeki çalışmalarını ve finansal sonuçlarını açıkladı

Sigorta sektörünün lider şirketi Türkiye Sigorta, deprem bölgesindeki çalışmaları ile 2022 yılı ve 2023’ün ilk çeyreğine ilişkin finansal analizlerini ve gelecek vizyonunu paylaşmak üzere basın toplantısı düzenledi. Toplantının ev sahipliğini üstlenen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, büyük hedeflerle yola çıktıkları Cumhuriyetin 100. yılına, 6 Şubat gününde Türk halkını derinden etkileyen yüzyılın afeti ile başlamanın acısını ve üzüntüsünü hala en derinden hissettiklerini belirterek sözlerine başladı.

Benli sözlerini “3 yıl önce büyük bir birleşmeye imza atarak ülkemiz sigortacılığının lider şirketi olarak çıktığımız yolculuğumuzda her yıl üstüne koyarak liderliğimizi pekiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Sigorta; prim üretiminde 2022 yılında bir önceki yıla göre hayat dışında yüzde 114,2; hayat branşında da yüzde 74,8 oranında büyüme başarısı gösterdi. Emeklilik branşındaki büyüme oranı ise yüzde 84 oranında gerçekleşti” diyerek sürdürdü.

Benli, “Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik birleşme öncesi döneme göre, 2019-2022 yıllarını kapsayan dönemde, aktif büyüklüğünü yüzde 237 artırdı ve yaklaşık 140 Milyar TL’ye ulaştırdı. Prim üretiminde yüzde 198 ve fon büyüklüğünde ise yüzde 262’lik bir gelişme göstererek net kârını yüzde 98 artışla 4,3 milyar TL’ye yükseltti” diye ekledi.

Tüm çalışan ve paydaşlarına elde edilen başarı için teşekkür eden Atilla Benli sözlerine şöyle devam etti:

- 6 şirketin oluşturduğu sigorta kapasitesi ve birleşmenin yarattığı sinerji ile ortaya çıkan bu büyük güçle sigortalılarımızdan yatırımcılarımıza kadar son yıllarda yaşanan ve tüm dünyayı etkisine alan olumsuzluklara rağmen herkes için daha fazla değer ürettik, aktif büyüklüğümüzü, sermayemizi geliştirdik. Böylece ulusal ve uluslararası alanda büyük bir güven kazandık ve önemli bir reasürans kapasitesi oluşturduk.

“2023 YILINDA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİĞİMİZİ KORUYORUZ”

Türkiye Sigorta’nın sektörde yapıcı rekabeti artırdığının altını çizen Benli, "Türkiye Sigorta olarak iddiamız büyük ve tüm branşlarda liderliği hedefliyoruz. Temel stratejilerimizden biri olan sürdürülebilir liderlik kapsamında ise bugün geldiğimiz noktada 2023 yılının ilk 3 ayında Türkiye Sigorta 12,2 milyar TL, Türkiye Hayat Emeklilik 2,7 milyar TL prim üretimi ile ve Nisan 2023’te bireysel emeklilik sisteminde 104,1 milyar TL fon büyüklüğü ile sektör liderliğimizi sürdürüyor, Türkiye’nin Sigortası olmanın gurunu yaşamaya devam ediyoruz. 2022 yılında yakaladığımız ivmeyi, 2023 yılına da taşıyıp Cumhuriyetimiz’in 100. yılına yakışan bir şekilde sürdürecek ve artıracağız. Ayrıca 2023 yılı, uluslararası alanda faaliyet gösteren bir sigorta şirketi olma hedefimizi somutlaştıracağımız bir yıl olacak” diye konuştu.

“TEK YÜREK OLDUK…”

11 ili ve yaklaşık 14 milyon vatandaşı etkileyen depremin ilk gününden itibaren yardım kuruluşları ve ilgili kamu kurumlarıyla koordineli olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Atilla Benli, “Bölgede hasarların hızlıca alınabilmesi ve işlemlerin başlayabilmesi için hasar ihbar çadırları kurduk, mobil hasar ve bilgilendirme merkezlerimizi bölgeye yönlendirdik. Şimdiye dek hayat dışında 43 bin hasar ihbarı aldık ve 5,7 milyar TL hasar dosyası açtık. Hayat tarafında ise 6 bin 158 adet dosya ihbarı ile toplam hasar tutarımız 403 Milyon TL oldu.” diyerek sözlerini sürdürdü.

“TÜM GÜCÜMÜZLE İYİLİK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Hayatın her alanında yer almak, gücünü iyilik için kullanmak amacını taşıyan bir şirket olduklarını vurgulayan Benli, “Deprem bölgesinde ihtiyaçların karşılanması için ayni ve nakdi yardımlarımızla, afetzede vatandaşlarımızın barınma çözümleri için evlerini açan vatandaşlarımıza Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortamızla, kalıcı konutların inşası sürerken barınma ihtiyacının giderilmesi için Türkiye Sigorta Obasıyla, birlik ve beraberliğin iyileştirici gücüyle afet psikolojisinden bir nebze de olsa kurtulabilmeleri için Ramazan ayında 11 ilimizde kurduğumuz iftar sofralarımızla vatandaşlarımızın yanında olduk” dedi.

Benli sözlerine şöyle devam etti;

- Biz sadece bir sigorta şirketi değiliz. Biz Türkiye’nin markasıyız; Türkiye’nin derdiyle dertlenen, Türkiye’nin sevinciyle sevinen; ülkemizin toplumsal, kültürel ve ekonomik olarak gelişmesi için yatırım yapan sosyal bir markayız. “Gücünü iyilik için kullanma” anlayışı ile çalışan, bu anlayışla hayatın her anına dokunmaya çalışan Türkiye’nin Sigortasıyız. Bugüne kadar olduğu gibi sigortalılarımızın ihtiyaçlarına en uygun sigorta çözümleri sunarak hem ülkemize hem de vatandaşlarımıza maksimum faydayı sağlamaya 2023’te de devam edecek; ülkemize ve ekonomimize sunduğumuz doğrudan ve dolaylı katkılarımızla geleceğin güçlü ve büyük Türkiye vizyonuna büyük bir gayretle hizmet etmeyi sürdüreceğiz. 2023 yılında Cumhuriyetimiz’in 100. yılına yakışan bir şekilde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

“HEDEFLERİMİZİN SOMUTLAŞTIĞI BİR YIL OLACAK”

Türkiye Sigorta’nın önümüzdeki dönem vizyonuna da değinen Atilla Benli, 2023’ün Türkiye Sigorta için uluslararası alanda faaliyet gösteren bir sigorta şirketi olma hedefinin somutlaştığı bir yıl olacağının altını çizdi.

Benli “Ülkemizin mega yatırımlarını, vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın yarınlarını güvence altına alma sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Hedeflerimiz iddialı, ancak milletimizin desteği ve birlik ruhuyla başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.