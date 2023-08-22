Türkiye ticaretine katkı sunuyorlar! Güneydoğu Anadolu'daki üreticiler Afrika pazarına açılıyor

Güneydoğu Anadolu'daki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri üreticileri, her geçen gün ihracatı artan Afrika pazarından daha fazla pay almak istiyor.

Türkiye ticaretine katkı sunuyorlar! Güneydoğu Anadolu'daki üreticiler Afrika pazarına açılıyor

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, kentteki gazetecilerle bir araya gelerek, sektörün ihracat ve pazarlardaki gelişmelerini değerlendirdi.

BÖLGE ÜRETİCİLERİ AFRİKA PAZARINA AÇILIYOR

Kadooğlu, sektörlerinin yeni pazarlara dahil olması ve var oldukları pazarlarda daha fazla pay alması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'nin geçmişte Afrika'ya yaptığı yardım dolayısıyla Afrika ülkelerinin Türkiye ve ürünlerine karşı büyük sempati duyduğunu ifade eden Kadooğlu:

- Bunu fırsata çevirmek için çalışma yapıldı, hemen heyet oluşturuldu ve Somali, Etiyopya ve Cibuti'ye gönderildi.

Kadooğlu, heyetin bir hafta boyunca söz konusu ülkelerde esnaf, bürokrat ve en iyi ithalatçılarla görüştüğünü ifade etti.

Raporlarda Afrika pazarında ağırlık verilmesi gerektiğini anladıktan sonra çalışmalara başladıklarını dile getiren Kadooğlu, şöyle devam etti:

- Afrika'ya gidebilecek çok ürünümüz var. Cibuti, Somali ve Etiyopya'dan 42 ithalatçı firma Gaziantep'e getirildi ve o gün burada yaklaşık 2 milyon dolarlık sipariş aldık. Diyarbakır'dan, Şanlıurfa'dan Malatya'dan ihracatçılar gelerek numunelerini getirerek ikili görüşmelere katıldılar, bu beni gururlandırdı. Makarna, ayçiçeği yağı ve un sektörü Cibuti, Somali ve Etiyopya'ya gidecek ürünlerimizdir. Bu 3 sektörde Gaziantep yer almaktadır. Biz daha önceden Afrika'da vardık fakat az. Gördüğümüz orada büyük potansiyel var ve ülkemize karşı güzel bir ilişki var.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# güneydoğu # afrika # Pazar # türkiye
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