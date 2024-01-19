Türkiye'de kapanan şirket sayısı arttı

Ekonomideki daralma kapanan şirket sayılarını da arttırdı. 2023 yılında 25 bin 883 şirket kapandı.

Türkiye'de kapanan şirket sayısı arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Aralık 2023 ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Aralık ayında kurulan şirket sayısı 2022'nin aynı ayına göre yüzde 16,7 düşerek 12 bin 519 oldu.

Kapanan şirket sayısı ise bu dönemde yüzde 30,3 artışla 5 bin 952'ye çıktı.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,3 azalışla 140 bin 229'dan 128 bin 528'e düştü.

Kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,7 artışla 23 bin 170'ten 25 bin 883'e yükseldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# şirket # ekonomi
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